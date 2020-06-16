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Трейлер к выходу тактического вестерна Desperados III

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До выхода вестерна Desperados III остаются считанные минуты (скорее всего, когда вы читаете эту заметку, она уже вышла), поэтому разработчики из студии под милейшим названием Mimimi Games решили опубликовать соответствующий релизный видеоролик, кратко вводящим нас в курс дела. Запись отличается тем, что совмещает в себе как «живой» элемент с настоящими актёрами, так и кадры игрового процесса.

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Напоминаем, что Desperados III это в первую очередь тактика, в которой очень важно просчитывать всё на несколько шагов вперёд, ведь то или иное действие в бою может полностью изменить его развитие и исход.

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Судя по предварительным обзорам, Desperados III — отличный проект, который гордо носит имя данной серии тактических вестернов. Что об игре думают игроки, узнаем уже вечером.

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thq nordic desperados iii desperados 3
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Трейлер к выходу тактического вестерна Desperados III
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Kopcheniy
18:51
А зачем? Теперь разница в 100-150 МГц между 3600 и 3600Х превратится в 250-300 МГц между 3600 и 3600ХТ, которая будет стоить на 30-40% дороже. Оно надо?
AMD официально представила процессоры Ryzen 3000XT и анонсировала материнские платы A520 с обновленной технологией StoreMI
Kopcheniy
18:50
Да, это было из-за багов, однако и потом в тестах изредка подобное наблюдалось...
AMD официально представила процессоры Ryzen 3000XT и анонсировала материнские платы A520 с обновленной технологией StoreMI
ZrZ
18:49
А мне вот так кажется. Все ж таки +87% по плотности к 7нм.
Базовые частоты процессоров AMD Ryzen XT останутся такими же как и у X версий
Yolanda Tarska
18:49
Это были может баги биос первых, у 7700К частоты выше были.
AMD официально представила процессоры Ryzen 3000XT и анонсировала материнские платы A520 с обновленной технологией StoreMI
Błąčķ_Øvēŗłøřð
18:48
Цена тоже будет уникальная. Где БИГ Нави? Хватит уже мозги факать!!
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 получит уникальную конструкцию – 2 печатные платы с выделенным сопроцессором под трассировку лучей
WWQ
18:48
2666с17... реально??!! 2666 работает на с13 всегда, просто всегда... а на норм памяти с11 если под каждую частоту грамотно затюнить тайминги то разница будет гораздо меньше, а местами ее и вовсе с луп...
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
Yolanda Tarska
18:48
Ну так лучше стали, теперь стоит с нуля брать 3600ХТ или 3800ХТ.
AMD официально представила процессоры Ryzen 3000XT и анонсировала материнские платы A520 с обновленной технологией StoreMI
Kopcheniy
18:48
То ли дело переход с 6700К на 7700К, где в однопотоке при одинаковой частоте новинка могла даже сливаться :D
AMD официально представила процессоры Ryzen 3000XT и анонсировала материнские платы A520 с обновленной технологией StoreMI
Yuriy By
18:47
"Как оказалось, это не только удобно, но и" не удобно. А вообще бесплатная раздача ключей тем, кто уже купил.... это сильно.
CD Projekt устраивает бесплатную раздачу цифрового ключа культовой РПГ – Ведьмак 3: Дикая охота
stockclock
18:47
Десятка это нифига не дешево. На самом деле цены на б550 должны упасть, не могут они такими быть. Месяц максимум они провисят и станут нормальными. Продаваны думаю хотят распродать старые чипсеты.
В российских магазинах стартовали продажи материнских плат на чипсетах B550 для процессоров Ryzen AM4 - цены вызывают вопросы
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