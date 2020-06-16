Трейлер к выходу тактического вестерна Desperados III
До выхода вестерна Desperados III остаются считанные минуты (скорее всего, когда вы читаете эту заметку, она уже вышла), поэтому разработчики из студии под милейшим названием Mimimi Games решили опубликовать соответствующий релизный видеоролик, кратко вводящим нас в курс дела. Запись отличается тем, что совмещает в себе как «живой» элемент с настоящими актёрами, так и кадры игрового процесса.
Напоминаем, что Desperados III это в первую очередь тактика, в которой очень важно просчитывать всё на несколько шагов вперёд, ведь то или иное действие в бою может полностью изменить его развитие и исход.
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Судя по предварительным обзорам, Desperados III — отличный проект, который гордо носит имя данной серии тактических вестернов. Что об игре думают игроки, узнаем уже вечером.
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