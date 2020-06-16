Тираж Kingdom Come Deliverance превысил три миллиона копий, игра станет бесплатной на несколько дней
Студия Warhorse объявила о том, что суммарный тираж её средневековой ролевой игры Kingdom Come Deliverance преодолел значимую отметку в три миллиона проданных копий, а число проданных копий DLC к ней превысило полтора миллиона. По такому поводу разработчики решили провести в игре акцию выходных бесплатного доступа: любой желающий сможет сыграть в Kingdom Come Deliverance в Steam с 18 по 22 июня.
Напомним, что Kingdom Come Deliverance появилась на свет в начале 2018 года и получила очень высокие пользовательские оценки. Сейчас команда её разработчиков переключилась на новый проект, информации о котором пока нет.
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