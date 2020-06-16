Инди-разработчики удаляют свои игры из Steam, потому что Valve не поддержала протестные движения в США
Как известно, в США проходят протесты против «полицейского беспредела» и за равенство представителей всех рас. Многие крупные и не очень компании, в том числе и принадлежащие к игровой индустрии, посчитали своим долгом выразить согласие с протестующими и даже отменяли/откладывали свои мероприятия в знак солидарности.
рекламаМногие, но не все. В числе тех, кто предпочли воздержаться от комментариев и остаться в стороне от политики, оказалась Valve. Теперь представители движения Black Lives Matter упрекают Valve в этом, а некоторые особо активно настроенные граждане даже демонстративно удаляют из сервиса Steam свои инди-проекты
Так, например, инди-разработчик Джулиан Глэндер заявил об удалении своих игр Art Sqool и Lovely Weather We’re Having из Steam и призвал своих коллег по инди-цеху поступить также. У Глэндера, что интересно, даже появились последователи: некоторые инди-девелоперы начали демонстративно заявлять, что Valve больше не получит ни цента с продаж их игр.
рекламаНа что рассчитывают разработчики, о которых мир сегодня впервые слышит, а завтра уже забудет, неясно. Сама Valve данные явления не комментирует.
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