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12 минут хаоса в свежей геймплейной демонстрации ремейка Destroy All Humans

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Ремейк боевичка Destroy All Humans поступит в продажу через полтора месяца, поэтому его разработчики из студии Black Forest Games приняли участие в мероприятии Summer of Gaming, где показали 12-минутный геймплейный отрывок, в котором наш главный герой, пришелец Крипто, учиняет беспорядки и даже беспощадно уничтожает небольшой провинциальный городок.

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Релиз Destroy All Humans намечен на 28 июля, а пока что при желании в GOG можно ознакомиться с небольшой демоверсией.

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