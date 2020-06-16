Онлайн-мероприятие Summer of Gaming от портала IGN к третьему дню уже совсем выдохлось, не оставив практически ничего, что достойно внимания, поэтому новая геймплейная демонстрация MMO-проекта New World от игрового подразделения Amazon стал настоящим подарком. Не только потому, что это единственный крупный проект из показанных, но и потому, что нашему вниманию представили геймплей в масштабном PvP-режиме с участием сотни игроков — по пятьдесят на команды атакующих и обороняющихся соответственно.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Обвал цен на RTX 2080 SUPER Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Смысл режима заключается в захвате/защите форта в зависимости от стороны, при этом команды могут не только вручную отстреливать супостатов, но и применять различные орудия вроде катапульт, баллист, чанов с кипящим маслом и тому подобных атрибутов средневековых осад. По словам разработчиков, именно ради таких сражений и стоит играть в New World.

реклама

Релиз New World запланирован на 25 августа, а всем предзаказчикам полагается доступ в закрытое тестирование, которое начнётся за месяц до релиза — 23 июля.