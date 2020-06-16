Масштабные сражения на 100 игроков в новой демонстрации New World от Amazon
Онлайн-мероприятие Summer of Gaming от портала IGN к третьему дню уже совсем выдохлось, не оставив практически ничего, что достойно внимания, поэтому новая геймплейная демонстрация MMO-проекта New World от игрового подразделения Amazon стал настоящим подарком. Не только потому, что это единственный крупный проект из показанных, но и потому, что нашему вниманию представили геймплей в масштабном PvP-режиме с участием сотни игроков — по пятьдесят на команды атакующих и обороняющихся соответственно.
Смысл режима заключается в захвате/защите форта в зависимости от стороны, при этом команды могут не только вручную отстреливать супостатов, но и применять различные орудия вроде катапульт, баллист, чанов с кипящим маслом и тому подобных атрибутов средневековых осад. По словам разработчиков, именно ради таких сражений и стоит играть в New World.
реклама
Релиз New World запланирован на 25 августа, а всем предзаказчикам полагается доступ в закрытое тестирование, которое начнётся за месяц до релиза — 23 июля.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила