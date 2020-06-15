Как и было обещано, сегодня Electronic Arts официально анонсировала космический боевик Star Wars Squadrons, приправив событие эффектным трейлером.

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Итак, Star Wars Squadrons представляет собой космический экшен от первого лица, в котором нам предстоит управлять различными истребителями вселенной «Звёздных войн» и сражаться с другими игроками. События игры разворачиваются после событий, описанных в фильме «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», а нас помимо сетевых пострелушек также ждёт и одиночная кампания.

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Сражаться друг с другом, судя по видеоролику, будут остатки разгромленной Империи и флот новой Республики, а бои будут проводиться в режиме 5 на 5.

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