Анонс и первые подробности космического боевика Star Wars Squadrons
Как и было обещано, сегодня Electronic Arts официально анонсировала космический боевик Star Wars Squadrons, приправив событие эффектным трейлером.
Итак, Star Wars Squadrons представляет собой космический экшен от первого лица, в котором нам предстоит управлять различными истребителями вселенной «Звёздных войн» и сражаться с другими игроками. События игры разворачиваются после событий, описанных в фильме «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», а нас помимо сетевых пострелушек также ждёт и одиночная кампания.
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Сражаться друг с другом, судя по видеоролику, будут остатки разгромленной Империи и флот новой Республики, а бои будут проводиться в режиме 5 на 5.
рекламаЗа разработку отвечает коллектив EA Motive, а релиз должен состояться 2 октября на PC (Steam, Epic Games Store и Origin) и консолях уходящего поколения, причём с поддержкой кроссплея с первого же дня. Премьера игрового процесса запланирована на мероприятие EA Play Live 2020, которое пройдёт в ночь с 18 на 19 июня. По предварительному заказу Star Wars Squadrons предлагается за 2 499 рублей.
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