Студия Red Thread Games, которую вы знаете по приключенческой игре Dreamfall Chapters, анонсировала свой новый проект — Dustborn. В стилистическом плане он отличается от того, что делали норвежцы раньше. Впрочем, не нам решать, можно ли считать визуальную часть игры удачной. Зато мы с уверенностью можем отметить, что Dustborn будет такой же самобытной, как и предыдущие работы от Red Thread Games.

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Итак, наступил 2030-й год. США как таковой больше нет. Штаты раскололись на маленькие государства. В центре внимания — компания друзей, которых общество отвергло, но они не стали унывать и отправились в путешествие по Америке. Главная героиня Dustborn — девушка по имени Пакс. У неё имеется крайне важная цель: доставить посылку, избежав конфликтов с местными группировками. А ещё Пакс на четвёртом месяце беременности, что, наверное, найдёт своё отражение в игровом процессе.

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Вышеуказанной группе единомышленников предстоит придётся давать отпор недругам с помощью поступков и силы слова. Причём, речь действительно можно будет применять в схватках вместо оружия. Когда-нибудь, она поможет. Релиз Dustborn должен состояться на PC и консолях нового поколения в будущем году.