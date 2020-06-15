Буквально два часа назад Electronic Arts совместно со студией EA Motive представили космический боевик Star Wars Squadrons, в котором нам предстоит летать на истребителях и сражаться с другими игроками. Несмотря на то, что релиз игры запланирован лишь на второе октября, разработчики уже сейчас поделились системными требованиями, что похвально, ведь у нас будет больше времени подготовиться к релизу и при необходимости обновить свою систему. Впрочем, судя по указанным требованиям, такой необходимости не возникнет.

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Минимальные требования для стандартного (не VR) режима:

процессор Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 3 1300X;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7850 или эквивалентная по производительности;

30 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 3 3200G;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480 или эквивалентная по производительности;

30 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования для стандартного (не VR) режима и одновременно минимальные для VR-режима:

Рекомендованные требования для VR-режима: