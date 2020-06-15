У Star Wars Squadrons уже появились системные требования, они вполне демократичные
Буквально два часа назад Electronic Arts совместно со студией EA Motive представили космический боевик Star Wars Squadrons, в котором нам предстоит летать на истребителях и сражаться с другими игроками. Несмотря на то, что релиз игры запланирован лишь на второе октября, разработчики уже сейчас поделились системными требованиями, что похвально, ведь у нас будет больше времени подготовиться к релизу и при необходимости обновить свою систему. Впрочем, судя по указанным требованиям, такой необходимости не возникнет.
Минимальные требования для стандартного (не VR) режима:
- процессор Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 3 1300X;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7850 или эквивалентная по производительности;
- 30 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
рекламаРекомендованные требования для стандартного (не VR) режима и одновременно минимальные для VR-режима:
- процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 3 3200G;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480 или эквивалентная по производительности;
- 30 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования для VR-режима:
- процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 3 3200G;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 570 или эквивалентная по производительности;
- 30 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
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