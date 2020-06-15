Новую амбициозную игру от авторов симулятора побега из тюрьмы A Way Out покажут уже на этой неделе
То, что создатели кооперативного симулятора побега из тюрьмы A Way Out во главе с харизматичным Юсефом Фаресом готовят некий новый проект, известно уже относительно давно. Что это за проект, в каком жанре и другие детали неизвестны, но, похоже, завеса тайны с игры будет снята уже в ночь с этих четверга на пятницу. Как уточнил Юсеф Фарес, небольшой тизер их нового проекта будет опубликован в рамках мероприятия EA Play Live, проведение которого запланировано на 19 июля в 2 часа утра (или ночи, кому как удобнее).
На данный момент известно лишь то, что новый проект не является продолжением A Way Out и будет весьма сложным. По крайней мере, такой вывод можно сделать из пошлых сравнений господина Фареса процесса прохождения новинки с половым актом без обоюдного согласия. Ну, кто на что горазд, как говорится.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила