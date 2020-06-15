То, что создатели кооперативного симулятора побега из тюрьмы A Way Out во главе с харизматичным Юсефом Фаресом готовят некий новый проект, известно уже относительно давно. Что это за проект, в каком жанре и другие детали неизвестны, но, похоже, завеса тайны с игры будет снята уже в ночь с этих четверга на пятницу. Как уточнил Юсеф Фарес, небольшой тизер их нового проекта будет опубликован в рамках мероприятия EA Play Live, проведение которого запланировано на 19 июля в 2 часа утра (или ночи, кому как удобнее).

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На данный момент известно лишь то, что новый проект не является продолжением A Way Out и будет весьма сложным. По крайней мере, такой вывод можно сделать из пошлых сравнений господина Фареса процесса прохождения новинки с половым актом без обоюдного согласия. Ну, кто на что горазд, как говорится.