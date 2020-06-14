Что-то давненько мы не считали чужие деньги, которые разработчикам Star Citizen удалось получить от щедрых меценатов. Благо, несколько часов назад появился повод, и не простой, а юбилейный: по официальной статистике, финансирование Star Citizen методом краудфандинга превысило триста миллионов долларов США. Свою лепту в материальное обеспечение создания проекта внесли 2 711 428 человек.

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В последний раз «круглая» сумма была достигнута в декабре прошлого года — к тому моменту Star Citizen удалось собрать $250 миллионов. Судя по всему, этот год уже стал рекордным для Star Citizen в плане объёма привлечённых средств, а ведь в запасе ещё более полугода.

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Стоит отметить, что студия Cloud Imperium Games периодически проводит в Star Citizen периоды бесплатного доступа и регулярно сообщает о продвижении разработки. Так что вероятность дожить до релиза отнюдь не мизерная.