Фанаты пожертвовали на создание Star Citizen уже свыше $300 миллионов
Что-то давненько мы не считали
чужие деньги, которые разработчикам Star Citizen удалось получить от щедрых меценатов. Благо, несколько часов назад появился повод, и не простой, а юбилейный: по официальной статистике, финансирование Star Citizen методом краудфандинга превысило триста миллионов долларов США. Свою лепту в материальное обеспечение создания проекта внесли 2 711 428 человек.
В последний раз «круглая» сумма была достигнута в декабре прошлого года — к тому моменту Star Citizen удалось собрать $250 миллионов. Судя по всему, этот год уже стал рекордным для Star Citizen в плане объёма привлечённых средств, а ведь в запасе ещё более полугода.
рекламаСтоит отметить, что студия Cloud Imperium Games периодически проводит в Star Citizen периоды бесплатного доступа и регулярно сообщает о продвижении разработки. Так что вероятность дожить до релиза отнюдь не мизерная.
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