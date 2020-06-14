Дебютный трейлер Subject 2923 — финального дополнения для Remnant: From The Ashes
Разработчики из Gunfire Games показали трейлер Subject 2923 — последнего дополнения для Remnant: From The Ashes. Премьера трейлера состоялась в рамках PC Gaming Show 2020. Дополнение добавит в игру парочку новых зон, новые единицы оружия и брони, а также новые задания и новых врагов.
Создатели игры обещают интересное завершение сюжета всей игры с финальной расстановкой сил и прочими подобными вещами. Перед выходом дополнения нам важно знать, что оставшиеся в живых продолжают свою борьбу за выживание и копят силы для противостояния с противником.
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Subject 2923 выйдет 20 августа нынешнего года на PC, Xbox One и PlayStation 4.
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