Хоррор The Outlast Trials, представляющий собой ответвление знаменитой серии пробирающих до костей ужастиков, был анонсирован в конце прошлого года, после чего о нём ничего не было слышно. Напомнить о себе и своём проекте разработчики из Red Barrel решили сегодня в рамках PC Gaming Show, опубликовав пусть и коротенький, но всё же новый трейлер.

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Напомним, что действие The Outlast Trials разворачивается во времена Холодной войны, а мы вместе со своими несчастными напарниками были участниками некого эксперимента по промывке мозгов, который, очевидно, пошёл не по плану.

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Новых подробностей игры, впрочем, авторы не привезли; оно и понятно: релиз запланирован только на следующий год, причём без конкретики, так что торопиться некуда. Что касается условной Outlast 3, то Red Barrels не исключает, что когда-нибудь полноценное продолжение франшизы увидит свет.