Лутер-слэшер Godfall в конце прошлого года был заявлен как один из первых по-настоящему «некстгенных» игр, созданных с расчётом на вычислительные мощности консолей нового поколения. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC, и «старшую» версию было решено показать на самом подходящем для этого мероприятии — PC Gaming Show.

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Стоит напомнить, что события Godfall разворачиваются в фэнтезийном мире, где жалуют как магию, так и грубую силу. Наш герой — последний из богоподобных воинов в этом пусть и волшебном, но всё же бренном мире, которому предстоит убить многих противников, прежде чем встретиться и бросить вызов безумному богу Макросу.

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Релиз Godfall запланирован на конец этого года.