На всё той же PC Gaming Show 2020 был показан первый геймплейный трейлер Evil Genius 2: World Domination. Разработчики попытались вкратце объяснять на наглядных примерах, какие шаги доморощенному гению нужно предпринять для установления мирового господства.

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Evil Genius 2 — это продолжение пародийного симулятора…Злого гения, да. Отстраиваем базу, подготавливаем миньонов, нанимаем шпионов и отправляемся на дерзкие вылазки — геймплей во второй части станет ещё глубже, вся «соль» будет в деталях.

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Релиз Evil Genius 2: World Domination должен состояться на PC в нынешнем году.