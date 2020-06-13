Авторы стратегии Humankind проведут бета-тестирование игры необычным способом
Разработчики из студии Ampitude в данный момент корпят над 4X-стратегией Humankind, которая во многом похожа на Civilization VI, но есть и глобальные различия. Например, сейчас разработчики предложили совершенно уникальную программу тестирования своего детища. Она получила название OpenDev, её цель состоит в сборе отзывов и впечатлений об игре.
Если верить авторам, то OpenDev способна продемонстрировать новый подход к разработке в тесной связке с сообществом. Стартует программа уже сегодня, заявку на участие следует оставлять на официальном сайте. Отобранным игрокам предложат ознакомиться с тремя сценариями, знакомство будет ограничено по времени. Такого рода тестирование предоставит доступ к изучению отдельных геймплейных механик Humankind, которые условно весьма разбиты на три группы:
- исследования, первые шаги в игре, переход к росту империи;
- армии, тактические сражения и всё, что с этим связано;
- менеджмент города и обустройство оборонных укреплений.
рекламаПримечательно, что каждые сценарий завязан на определённой эпохе и нации. На то они и сценарии. Регистрация на участие в OpenDev продлится до 26 июня.
рекламаВ ближайшее время стоит ждать других подробностей о Humankind. Релиз, к сожалению, отложили до следующего года.
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