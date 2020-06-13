Свежий геймплейный трейлер ремейка System Shock
Студия Nightdive «привезла» на мероприятие Guerilla Collective свежий трейлер игрового процесса ремейка System Shock, напомнив тем самым, что разработка ведётся, и вроде даже вполне успешно.
Сроками выхода игры разработчики пока не делятся, но при желании каждый может ознакомиться с её небольшой демонстрационной версией в Steam.
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