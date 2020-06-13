В рамках тематического игрового мероприятия Summer of Gaming, организованного не без помощи IGN, разработчики из Rockfish Games показали нам геймплейный трейлер космического экшена Everspace 2. В новом видео мы увидели сами полёты в космосе и даже сражения между кораблями.

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Для тех, кто действительно интересуется разработкой Everspace 2, издание IGN опубликовало с Майклом Шейдом — исполнительным директором Rockfish Games. Если говорить коротко о содержании, то авторы очень рады коммерческому успеху оригинала и благодарны всем «бейкерам» Kickstarter. Вырученные деньги помогли нанять больше сотрудников, это должно сказаться на качестве Everspace 2. Девелоперы обещают «прокачать» визуальную составляющую, добавив многочисленные параметры для кастомизации кораблей.

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Те, кто скинулся на создание сиквела, прямо сейчас имеют доступ к закрытому альфа-тестированию проекта, а закрытая «бета» должна случиться в августе. С датой релиза всё пока не очень ясно. Rockfish нацелена выпустить космический экшен в декабре нынешнего года. Разумеется, в раннем доступе Steam. Финальную версию, судя по всему, придётся подождать годик-другой.