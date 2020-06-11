Титулованная Journey добралась до Steam после годового эксклюзивного размещения в EGS
В Steam состоялся полноценный релиз Journey — некогда популярной приключенческой инди-игры, которая изначально выходила на консоли PlayStation 3. Потом проект перебрался на PS4, потом — на PC. Изначально на персональных компьютерах Journey была доступна только в Epic Games Store, временная эксклюзивность продлилась год.
А теперь вот мы вновь имеем странную ситуацию с ценами. В Steam новоявленная Journey доступна за 292 рубля (скидка составляет 25%). А в магазине от Epic Games у вас попросят 899 рублей без скидок. Наконец, за покупку проекта в магазине от Valve полагается бесплатная копия Flower — другой инди-игры от тех же разработчиков.
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