Стратегия Stronghold Warlords выйдет в конце сентября
Спустя ровно год после анонса разработчики из Firefly Studios расщедрились на указание точной даты выхода своей стратегии Stronghold Warlords. Игра поступит в продажу 29 ноября.
А пока можно напомнить, что Stronghold Warlords порадует сменой сеттинга на азиатский — нашему вниманию будут представлены монгольские, японские, китайские и другие войска — и разделением игровой кампании на военную и экономические части. Названия говорят сами за себя — в экономической части мы будем развивать свою крепость и воевать, а в военной части примем участие в исторических сражениях на территориях древних Китая, Вьетнама, Монголии и Японии.
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