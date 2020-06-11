Спустя ровно год после анонса разработчики из Firefly Studios расщедрились на указание точной даты выхода своей стратегии Stronghold Warlords. Игра поступит в продажу 29 ноября.

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А пока можно напомнить, что Stronghold Warlords порадует сменой сеттинга на азиатский — нашему вниманию будут представлены монгольские, японские, китайские и другие войска — и разделением игровой кампании на военную и экономические части. Названия говорят сами за себя — в экономической части мы будем развивать свою крепость и воевать, а в военной части примем участие в исторических сражениях на территориях древних Китая, Вьетнама, Монголии и Японии.

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