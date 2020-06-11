Свежий трейлер и точная дата выхода ремейка шутера XIII
То, что ремейк боевика XIII выйдет в текущем году, было известно ещё с лета года прошлого, однако насколько именно долго придётся ждать, до сих пор оставалось тайной. Сегодня в рамках продолжающегося мероприятия Summer of Gaming компании Microids и Playmagic опубликовали свежий трейлер проекта и огласили точную дату его выхода — 10 ноября.
Напомним, что в XIII нам предстоит принять роль специального агента «Тринадцатого», потерявшего памяти и обвиняемого в убийстве президента США. Придётся восстанавливать память, ведь другого способа избежать печального удела нет.
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Стоит отметить, что оригинальный шутер XIII, вышедший в 2003 году, в своё время был тепло принят игроками, а на озвучку главного героя даже пригласили знаменитого актёра Дэвида Духовны, лучше всего известного по роли Малдера в культовом сериале «Секретные материалы».
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