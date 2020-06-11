Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Свежий трейлер и точная дата выхода ремейка шутера XIII

+
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Слив RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Полный обвал цен на RTX 2080 Ti - Gigabyte Gaming
RTX 2080 Ti MSI - цена РУХНУЛА
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
Обвал цен на RTX 2080 SUPER

То, что ремейк боевика XIII выйдет в текущем году, было известно ещё с лета года прошлого, однако насколько именно долго придётся ждать, до сих пор оставалось тайной. Сегодня в рамках продолжающегося мероприятия Summer of Gaming компании Microids и Playmagic опубликовали свежий трейлер проекта и огласили точную дату его выхода — 10 ноября.

анонсы и реклама
<b>9900К дешевле всего в Регарде</b>
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
i5 10500 - Ситилинк рушит цену
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Напомним, что в XIII нам предстоит принять роль специального агента «Тринадцатого», потерявшего памяти и обвиняемого в убийстве президента США. Придётся восстанавливать память, ведь другого способа избежать печального удела нет.

реклама

Стоит отметить, что оригинальный шутер XIII, вышедший в 2003 году, в своё время был тепло принят игроками, а на озвучку главного героя даже пригласили знаменитого актёра Дэвида Духовны, лучше всего известного по роли Малдера в культовом сериале «Секретные материалы».

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microids xiii playmagic
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Стратегия Stronghold Warlords выйдет в конце сентября
+
Свежий трейлер и точная дата выхода ремейка шутера XIII
+
Steam пополнился ещё пачкой игр от EA: новыми Battlefield и Star Wars Battlefront, а также Mass Effect 3 и Andromeda
2
В Epic Games Store стартовала раздача популярного «выживача» ARK Survival Evolved
4
PC-версия Death Stranding обзавелась системными требованиями
14
Новые геймплейные видео Mortal Shell — ролевого боевика, вдохновлённого Dark Souls
+
Слух: ремастер Battlefield 3 находится в разработке
14

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 373
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 196
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 32
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 117
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9 июня 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Xeon E5-2696V2 Ivy Bridge на китайской матплате Huananzhi X79 в сравнении с AMD FX 8300/50
176
Пять причин отложить покупку и сборку ПК до конца 2020 года
60
Полезные секреты Mozilla Firefox: работа с сотнями вкладок, сохранение в PDF, бекапы и восстановление
44
Надежно храним домашнюю фото и видео коллекцию на компьютере или ноутбуке
34
Sony PlayStation 5: Все, что известно о консоли следующего поколения. Часть 1
23
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
27
Топ 5 лучших игр на Андроид в 2020 году
6
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mount & Blade II: Bannerlord
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-A Gaming
17
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 Patriot Viper RGB (PVR416G320C6K) объемом 16 Гбайт
12

Сейчас обсуждают

Илья Малюев
22:05
Он все бесплатно забирает Новость о death strending тому подтверждение
В Epic Games Store стартовала раздача популярного «выживача» ARK Survival Evolved
Kopcheniy
22:04
Это да, просто здесь все никак не пропишется...
Изучаем потенциал самых бюджетных игровых процессоров – Intel Сore i3 10100 против AMD Ryzen 3 3100 в битве за кошельки экономных геймеров по версии Benchmark
1injener
22:04
Все равно производительность в играх упадёт относительно Ryzen 3X00
Флагманский 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700G Renoir протестирован с высокочастотной DDR4-5600 на плате с B550
Алекс Мэрфи
22:00
3300Х рвет 3600, дядя. Сдался тебе этот 3500Х?
Изучаем потенциал самых бюджетных игровых процессоров – Intel Сore i3 10100 против AMD Ryzen 3 3100 в битве за кошельки экономных геймеров по версии Benchmark
Twisted Evil
21:59
Залутаю на торренте. #blacklivesmatter, посоны. ✊
Стартовала самая большая раздача бесплатных игр за всю историю – 1 500 игр со скидкой 99% по цене 5 долларов
Регина Князева
21:59
Dos
Команда SpaceX Starlink призналась, что в космос были отправлены более 30 тысяч компьютеров на OC Linux
Алекс Мэрфи
21:59
"его базовая тактовая частота составляет 3,0 ГГц, которая может быть повышена до 4,4 ГГц." В официальной табличке иное: 3600 МГц и 4450 МГц макс. Чукча не читатель, чукча писатель?
Флагманский 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700G Renoir протестирован с высокочастотной DDR4-5600 на плате с B550
Ваня Кислицын
21:56
a320 + r3200g = медиасервак. Поставил такой под хранилище видео с камер наблюдения, и гоняю ещё на нем фильмы/музыку.
Стоимость материнских плат AMD B550 появилась на Amazon до старта продаж — как минимум на четверть дороже B450
VRoman
21:55
Не в кэше счастье. Кэш был убран за отсутствем необходимости в нём. Ведь переезд КП на кристалл к ядрам даёт больше преимуществ, чем потерь от уменьшенного кэша.
Флагманский 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700G Renoir протестирован с высокочастотной DDR4-5600 на плате с B550
eightylvl
21:54
Держи карман шире.
Стартовала самая большая раздача бесплатных игр за всю историю – 1 500 игр со скидкой 99% по цене 5 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем