То, что ремейк боевика XIII выйдет в текущем году, было известно ещё с лета года прошлого, однако насколько именно долго придётся ждать, до сих пор оставалось тайной. Сегодня в рамках продолжающегося мероприятия Summer of Gaming компании Microids и Playmagic опубликовали свежий трейлер проекта и огласили точную дату его выхода — 10 ноября.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Напомним, что в XIII нам предстоит принять роль специального агента «Тринадцатого», потерявшего памяти и обвиняемого в убийстве президента США. Придётся восстанавливать память, ведь другого способа избежать печального удела нет.

реклама

Стоит отметить, что оригинальный шутер XIII, вышедший в 2003 году, в своё время был тепло принят игроками, а на озвучку главного героя даже пригласили знаменитого актёра Дэвида Духовны, лучше всего известного по роли Малдера в культовом сериале «Секретные материалы».