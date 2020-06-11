Изначально раздача «выживастика» ARK Survival Evolved в Epic Games Store должна была пройти неделю назад — как раз к пятилетию с момента появления игры в раннем доступе — но в самый последний момент подарок в магазине был заменён на кулинарную игру Overcooked. Что ж, пора навёрстывать «упущенное».

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Напомним, что в ARK Survival Evolved мы попадаем на таинственный остров, где обитают существа, о которых в наши дни можно знать только из исторических книг и экспонатов в музеях. В процессе игры нам придётся не только добывать себе пищу и создавать полезные вещи из подручных материалов, но и приручать, разводить и использовать местных «динозавриков».

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Проект в своё время получил широкую огласку в СМИ и стал очень популярным среди любителей жанра. Поначалу ARK Survival Evolved ругали за низкое качество, но сейчас в Steam игра довольствуется 87-процентным актуальным пользовательским рейтингом, что недвусмысленно свидетельствует о том, что по крайней мере самые серьёзные проблемы разработчикам удалось решить.

К слову, сегодня в Epic Games Store также началась раздача сборника самурайских файтингов Samurai Shodown. Ну, вдруг это кому-то интереснее, чем ARK Survival Evolved.

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Период «секретных» подарков в Epic Games Store, похоже, закончился (по крайней мере, на время), так что уже сейчас известно, что через неделю всем желающим подарят Pathway и The Escapists 2.