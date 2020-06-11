До выхода Death Stranding на персональных компьютерах осталось чуть больше месяца, поэтому Kojima Productions справедливо решила, что пришла пора наконец-то дать потенциальным игрокам понять, подходят ли их «машины» под системные требования проекта. Информация появилась на портале PC Gamer, после чего разработчики «ретвитнули» данную заметку в своём официальном Twitter, так что сведения достоверные и официальные. Забегая немного вперёд, отметим, что системные требования Death Stranding оказались вполне демократичными, если не сказать щадящими.

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Минимальные требования (разрешение 720p при 30 кадрах в секунду) выглядят следующим образом:

процессор: Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 560;

80 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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процессор Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1400;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570;

80 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования (разрешение 1080p при 30 кадрах в секунду):

Рекомендованные требования (разрешение 1080p при 60 кадрах в секунду):

процессор Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1600;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 590;

80 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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Игра доберётся до PC (Steam и Epic Games Store) уже 14 июля.