PC-версия Death Stranding обзавелась системными требованиями
До выхода Death Stranding на персональных компьютерах осталось чуть больше месяца, поэтому Kojima Productions справедливо решила, что пришла пора наконец-то дать потенциальным игрокам понять, подходят ли их «машины» под системные требования проекта. Информация появилась на портале PC Gamer, после чего разработчики «ретвитнули» данную заметку в своём официальном Twitter, так что сведения достоверные и официальные. Забегая немного вперёд, отметим, что системные требования Death Stranding оказались вполне демократичными, если не сказать щадящими.
Минимальные требования (разрешение 720p при 30 кадрах в секунду) выглядят следующим образом:
- процессор: Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 560;
- 80 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
рекламаРекомендованные требования (разрешение 1080p при 30 кадрах в секунду):
- процессор Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1400;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570;
- 80 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования (разрешение 1080p при 60 кадрах в секунду):
- процессор Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1600;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 590;
- 80 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
рекламаИгра доберётся до PC (Steam и Epic Games Store) уже 14 июля.
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