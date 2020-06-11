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PC-версия Death Stranding обзавелась системными требованиями

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До выхода Death Stranding на персональных компьютерах осталось чуть больше месяца, поэтому Kojima Productions справедливо решила, что пришла пора наконец-то дать потенциальным игрокам понять, подходят ли их «машины» под системные требования проекта. Информация появилась на портале PC Gamer, после чего разработчики «ретвитнули» данную заметку в своём официальном Twitter, так что сведения достоверные и официальные. Забегая немного вперёд, отметим, что системные требования Death Stranding оказались вполне демократичными, если не сказать щадящими.

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Минимальные требования (разрешение 720p при 30 кадрах в секунду) выглядят следующим образом:

  • процессор: Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 560;
  • 80 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

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Рекомендованные требования (разрешение 1080p при 30 кадрах в секунду):

  • процессор Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1400;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570;
  • 80 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования (разрешение 1080p при 60 кадрах в секунду):

  • процессор Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1600;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 590;
  • 80 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

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Игра доберётся до PC (Steam и Epic Games Store) уже 14 июля.

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Inttz
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perorist
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Лёша Колосовский
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Aktay
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Alles_Luge
16:51
А что плохого-то? Семёрка уже всё. Отжила своё.
PC-версия Death Stranding обзавелась системными требованиями
Me4tatelI&gt;
16:51
через 4 часа будет их мероприятие там и узнаем подробности в любом случае одна карта 2070 стоит столько))
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Me4tatelI&gt;
16:49
да уж только win10
PC-версия Death Stranding обзавелась системными требованиями
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