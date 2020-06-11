Слух: ремастер Battlefield 3 находится в разработке
Из всех игр серии Battlefield, вышедших за последние десять лет, наиболее тепло принятой игровым сообществом является третья номерная часть. Похоже, Electronic Arts решила попытаться продать нам игру во второй раз; по крайней мере, такой информацией располагает инсайдер Daqarie, ранее точно «предсказавший» сеттинги и основные подробности Battlefield 1 и Battlefield V.
Согласно информации от инсайдера, ремастер Battlefield 3 выйдет в составе сборника с новой частью Battlefield, релиз которой запланирован на 2021 год. По аналогии с Call of Duty Infinite Warfare и ремастером Call of Duty 4 Modern Warfare. Также Daqarie располагает информацией о том, что следующая часть Battlefield вытащит серию из окопов Первой и Второй мировых войн и вернёт в современность.
рекламаЕсли верить инсайдеру, то обновлённая Battlefield 3 также включит в свой состав все дополнения, а сам ремастер будут поддерживать и после релиза. Настораживает в этой истории только одна вещь, а именно — одинаковые сеттинги грядущей новой Battlefield и ремастера Battlefield 3. Как бы не вышло, что две игры станут конкурентами друг для друга. Скорее всего, если ремастер Battlefield 3 и реален, то его всё же выпустят отдельно от следующей части и гораздо раньше.
Сыграл инсайдер на нашем к нему доверии или нет, скорее всего, выяснится на мероприятии EA Play, которое пройдёт 18 июня.
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