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Слух: ремастер Battlefield 3 находится в разработке

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Из всех игр серии Battlefield, вышедших за последние десять лет, наиболее тепло принятой игровым сообществом является третья номерная часть. Похоже, Electronic Arts решила попытаться продать нам игру во второй раз; по крайней мере, такой информацией располагает инсайдер Daqarie, ранее точно «предсказавший» сеттинги и основные подробности Battlefield 1 и Battlefield V.

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Согласно информации от инсайдера, ремастер Battlefield 3 выйдет в составе сборника с новой частью Battlefield, релиз которой запланирован на 2021 год. По аналогии с Call of Duty Infinite Warfare и ремастером Call of Duty 4 Modern Warfare. Также Daqarie располагает информацией о том, что следующая часть Battlefield вытащит серию из окопов Первой и Второй мировых войн и вернёт в современность.

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Если верить инсайдеру, то обновлённая Battlefield 3 также включит в свой состав все дополнения, а сам ремастер будут поддерживать и после релиза. Настораживает в этой истории только одна вещь, а именно — одинаковые сеттинги грядущей новой Battlefield и ремастера Battlefield 3. Как бы не вышло, что две игры станут конкурентами друг для друга. Скорее всего, если ремастер Battlefield 3 и реален, то его всё же выпустят отдельно от следующей части и гораздо раньше.

Сыграл инсайдер на нашем к нему доверии или нет, скорее всего, выяснится на мероприятии EA Play, которое пройдёт 18 июня.

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electronic arts dice battlefield 3
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