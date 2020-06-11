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Геймплейный трейлер The Elder Scrolls Online Greymoor позволяет вновь полюбоваться просторами любимого Скайрима

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Несмотря на то, что дополнение (глава) Greymoor для The Elder Scrolls Online вышло в конце мая на PC и два дня назад — на консолях — разработчики из ZeniMax Online всё равно опубликовали новый геймплейный видеоролик, ближе знакомящий нас с основной обозначенной в Greymoor задачей.

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Напомним, что Greymoor добавляет в The Elder Scrolls Online Западный Скайрим, а по сюжету нам необходимо остановить армию нечисти во главе с древним злом в лице лорда-вампира, угрожающую не только любимой всеми северной провинции, но и континенту Тамриэль вообще.

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Кстати, в конце мая The Elder Scrolls Online наконец-то обзавелась официальной русской локализацией, так что больше не нужно танцевать с бубном, устанавливая фанатские переводы.

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bethesda softworks the elder scrolls online zenimax online
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