Metal: Hellsinger — драйвовый ритм-шутер от авторов Battlefield 3 и PayDay 2
Студия The Outsiders, в основателях которой значатся разработчики Battlefield 3, Bad Company 2 и PayDay 2, показали трейлер Metal: Hellsinger. Это представитель востребованного нынче жанра «ритм-шутер». Мы уже знаем, как минимум, о двух других схожих проектах.
Действие Metal: Hellsinger происходит, представьте себе, в аду. Следование ритму — ключевая механика в игре. Изначального слушатель и игрок слышит только барабаны, по мере продвижения по уровню подключаются другие инструменты. Ну, и вокал — как же тут без него. Стилистически Metal: Hellsinger во многом похож на Doom. Самое главное, чтобы во всё это было интересно играть.
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Релиз Metal: Hellsinger должен состояться в будущем году на PC и консолях.
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