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Почти 9 минут игрового процесса Rustler — пародии на Grand Theft Auto в средневековом сеттинге

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Издание IGN провело первый этап своего летнего мероприятия Summer of Gaming, которое должно отчасти заменить отменённую в этом году из-за пандемии E3 2020. Показали много всего, но хоть мало-мальски достойных внимания проектов оказалось лишь несколько штучек. Свежий геймплей Rustler (Grand Theft Horse), являющейся средневековой пародией на понятно какую игровую серию, определённо является одним из тех нескольких инфоповодов.

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В Rustler нам предложено стать средневековым головорезом/разбойником, которому предстоит выполнять самые разные задания; в основном, конечно, полные безумия и юмора.

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Несмотря на то, что разработчики активно напоминают о существовании Rustler, даже приблизительными сроками релиза игра пока не обладает. Известно лишь, что релиз состоится «когда придёт время». А это понятие неприлично растяжимое.

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