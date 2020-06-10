Пирамидоголовый и Хизер Мэйсон из трилогии Silent Hill станут новыми героями Dead by Daylight
Разработчики экшена Dead by Daylight, всё-таки, очень смелые люди. Новая глава проекта (уже 16-я по счёту) будет посвящена культовой серии хорроров с внушительной базой ревнивых и придирчивых к мелочам фанатов. Речь идёт о Silent Hill, конечно же. Насколько сильно все атрибуты серии выдержаны в стилистическом плане — решать не нам. Но пользователям YouTube опубликованный по такому случаю трейлер понравился.
Итак, в новой главе нас порадуют своим присутствием два новых персонажа с проработанным набором способностей. А ещё в игре появится новая карта под названием Midwich Elementary School. Ну, или «Начальная школа Мидвича». Кажется, при составлении литературного описания локации разработчики ни в чём себя не сдерживали. Ибо в трейлере нам говорят буквально следующее: «Парты и учебники остались на месте, но по соседству с запятнанными стенами, ржавыми цепями и висящими трупами они выглядят лишними».
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Два новых персонажа — это Палач (он же Пирамидоголовый из Silent Hill 2) и Шерил Мейсон (она же Хизер, главная героиня третьей части). Про красавчика Пирамидоголового хочется поговорить побольше. Он тут неплохо смоделирован, вооружён огромным топором и готов обречь невинных жертв на тяжкие страдания. «Пирамидоголовый — беспощадный садист, одержимый единственным желанием наказывать своих жертв болью», — так нас пугает закадровый голос в ролике. Охотно верим, ведь умения и способности героя нового представителя касты «Убийцы» действительно впечатляют. В конце концов, когда ещё предоставится возможность сыграть за известного антигероя Silent Hill в режиме от первого лица?
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Палач способен вгонять жертв в особое состояние, предварительно оставляя с помощью топора особый след. Садист загоняет одних выживших в клетки, других просто валит на землю, а потом убивает оставшихся особым ударом, пугая длинными забегами с топором. Подробнее о способностях персонажа можно узнать из видео. Мы ещё скромно отметим, что Пирамидоголовый в Silent Hill 2 — это совсем про другое, не про физические страдания и напускную жестокость. Фанаты знают, другие не поймут.
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Новая выжившая в Dead by Daylight — Хизер из Silent Hill 3. Юбка у неё на месте, фонарик тоже на месте, даже с причёской полный порядок. По способностям там всё не так зрелищно, как у описанного выше монстра. После выхода из предсмертного состояния девушка получает эффект «Стойкость», она также видит сквозь стены объекты одержимости и обладает иммунитетом к этому состоянию. Плюс ко всему, Хизер может ставить особую потустороннюю защиту на генераторы, которые становится при этом видимыми сквозь стены для всех выживших.
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Выход 16-й главы Dead by Daylight запланирован на 16 июня. Пока она доступна для опробования на тестовом сервере.
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