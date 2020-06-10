Издательство THQ Nordic подготовило и выпустило для нас новый трейлер Destroy All Humans. Это ремейк приключенческой игры, оригинал которой вышел в далёком 2005 году. Новоке видео посвятили второй локации проекта — городку Рокуэлл. Если вдруг кто призабыл, то первой локацией стала ферма, на которой впервые дали о себе знать пришельцы.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Destroy All Humans — игра, суть которой очень легко воспринимается уже от названия. Нам вновь придётся заниматься, простите, истреблением всего живого с помощью внушительного набора оружия. На ферме и маленьком городке список доступных локаций не заканчивается. Будут и военная база, и другие города с мелкими деревушками.

реклама

Релиз ремейка Destroy All Humans запланирован на 28 июля нынешнего года. Проект должен поступить в продажу на PC, Xbox One и PlayStation 4. Особо любопытствующие могут опробовать демоверсию проекта в GOG.