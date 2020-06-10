До выхода научно-фантастического шутера Disintegration, разработанного студией V1 Interactive во главе с бывшим креативным директором студии Bungie Маркусом Лето, осталось пять дней, однако представители игровой прессы и критики уже прошли проект и выставили справедливые, по их мнению, оценки. Если коротко, то, судя по оценкам, перед нами средненькая игра, в которой многие вещи не доведены до ума. Средняя профессиональная оценка Disintegration, согласно статистике агрегатора Metacritic, оставляет всего 63 балла из 100 возможных.

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Как пишут обозреватели, идея у Disintegration хорошая и интересная, но вот реализация подкачала. Поступают жалобы на рутинный игровой процесс, отсутствие должной динамики, устаревший дизайн миссий, однообразие, а также досадные и совершенно нелепые недоработки, порой превращающие прохождение в огромную проблему.

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Впрочем, журналисты сохраняют оптимизм и полагают, что обновления и/или платные аддоны вполне способны довести Disintegration до ума и избавить проект от недоработок, параллельно развив заложенные в нём интересные идеи.

До широкого пользователя Disintegration доберётся 16 июня. Впрочем, вряд ли найдётся много желающих приобретать данную игру за 2 199 рублей.