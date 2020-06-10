Ubisoft снова сделает Rainbow Six Siege бесплатной на несколько дней
Компания Ubisoft решила снова предоставить всем желающим возможность опробовать её сетевой боевик Rainbow Six Siege. На сей раз для россиян акция бесплатного доступа удачным образом совпадёт с длинными выходными: на PC в Rainbow Six Siege можно будет играть свободно с 11 июня, 16:00 по московскому времени и до 15 июня, 23:00 по московскому времени.
На консолях же график немного отличается: на PlayStation 4 акция пройдёт с 11 июня, 16:00 по МСК до 15 июня, 16:00 по МСК, а на Xbox One с 11 июня, 10:00 по МСК до 15 июня, 20:00 по МСК.
рекламаКак обычно, весь достигнутый в ходе бесплатного доступа прогресс сохранится на учётной записи и будет доступен при покупке полной версии игры.
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