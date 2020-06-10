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Ubisoft снова сделает Rainbow Six Siege бесплатной на несколько дней

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Компания Ubisoft решила снова предоставить всем желающим возможность опробовать её сетевой боевик Rainbow Six Siege. На сей раз для россиян акция бесплатного доступа удачным образом совпадёт с длинными выходными: на PC в Rainbow Six Siege можно будет играть свободно с 11 июня, 16:00 по московскому времени и до 15 июня, 23:00 по московскому времени.

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На консолях же график немного отличается: на PlayStation 4 акция пройдёт с 11 июня, 16:00 по МСК до 15 июня, 16:00 по МСК, а на Xbox One с 11 июня, 10:00 по МСК до 15 июня, 20:00 по МСК.

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Как обычно, весь достигнутый в ходе бесплатного доступа прогресс сохранится на учётной записи и будет доступен при покупке полной версии игры.

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