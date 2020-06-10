В конце прошлого года Electronic Arts пообещала, что в 2020/2021 финансовом году нас ждёт несколько ремастеров «любимых» франшиз. До релиза первого из них — Command & Conquer Remastered Collection — мы уже дожили, дальше, по слухам, компания намеревается обновить Mass Effect.

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И вот, на просторах Сети появилась информация о том, что облагороженный сборник Mass Effect Trilogy анонсируют в рамках цифровой презентации EA Play, которая пройдёт в ночь с 18 на 19 июня (изначально должна была пройти 11 июня, но была перенесена из-за событий в США). Релиз сборника, если продолжать верить слухам, запланирован на осень этого года.

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Вероятно, в тот же день нам представят и новую Battlefield, которая, по слухам, наконец-то выберется из окопов Первой и Второй мировых войн и отправится в современность. Иными словами, фанатам Battlefield 2, Battlefield 3 и Battlefield 4 имеет смысл ждать презентации EA на следующей неделе. Пока что достоверно известно лишь то, что следующая Battlefield появится в продаже осенью 2021 года.