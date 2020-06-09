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В Сеть просочился логотип новой Call of Duty Black Ops

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Издательство Activision откровенно «тормозит» с анонсом новой части серии Call of Duty. По традиции, новые игры серии анонсируют весной, но на дворе уже вторая неделя лета, а анонса до сих пор не состоялось. Всё это приводит к тому, что на просторах Сети то и дело всплывают утечки и возникают слухи. Сегодня, например, пользователь Twitter GarnerSunset опубликовал логотип, который, как он утверждает, был обнаружен в базе данных PlayStation Store.

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На логотипе указано просто Call of Duty Black Ops. Если на минутку забыть, что это просто «утечка», то можно сделать вывод о том, что нас ждёт перезапуск подсерии Black Ops.

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С другой стороны, ранние слухи и утечки твердили о том, что новая Black Ops охватит несколько десятков лет Холодной войны с крупным эпизодом войны во Вьетнаме. Время действия новинки отчасти подтверждается обнаруженным на логотипе указанием года — 1976.

К вышеизложенной информации следует относиться со здоровым скептицизмом и ждать официального анонса от Activision вместе со студией Treyarch.

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