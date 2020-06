Фанатские модификации для игр нечасто доживают до состояния готовности, не говоря уже про обретение ими статуса лучших модов всех времён и народов. Масштабная модификация Nehrim At Fate’s Edge для нетленной The Elder Scrolls IV Oblivion, вышедшая в 2010 году, спустя десять лет доберётся до Steam, о чём сегодня сообщили её разработчики из команды SureAI.

анонсы и реклама 45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри! RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Nehrim At Fate’s Edge представляет собой огромный «конверсионный» мод, в котором действия разворачиваются в совершенно новых локациях с новой сюжетной линией и заданиями, а также с изменёнными в угоду классическим RPG игровыми правилами. Так, например, в Nehrim At Fate’s Edge отсутствует беспощадная автоматическая подгонка уровня противников под игрока, а боевая система и развитие персонажа напоминают оные из серии «Готика». Игровой мир Nehrim At Fate’s Edge будет поскромнее, чем в оригинальной Oblivion, зато всё здесь создано вручную и без «копипасты».

реклама

Модификация выйдет в Steam уже в эту пятницу, 12 июня, и в обязательном порядке потребует наличия Steam-версии The Elder Scrolls IV Oblivion вместе со всеми дополнениями.