В пятницу в Steam выйдет гигантский мод Nehrim At Fate’s Edge для The Elder Scrolls IV Oblivion
Фанатские модификации для игр нечасто доживают до состояния готовности, не говоря уже про обретение ими статуса лучших модов всех времён и народов. Масштабная модификация Nehrim At Fate’s Edge для нетленной The Elder Scrolls IV Oblivion, вышедшая в 2010 году, спустя десять лет доберётся до Steam, о чём сегодня сообщили её разработчики из команды SureAI.
Nehrim At Fate’s Edge представляет собой огромный «конверсионный» мод, в котором действия разворачиваются в совершенно новых локациях с новой сюжетной линией и заданиями, а также с изменёнными в угоду классическим RPG игровыми правилами. Так, например, в Nehrim At Fate’s Edge отсутствует беспощадная автоматическая подгонка уровня противников под игрока, а боевая система и развитие персонажа напоминают оные из серии «Готика». Игровой мир Nehrim At Fate’s Edge будет поскромнее, чем в оригинальной Oblivion, зато всё здесь создано вручную и без «копипасты».
рекламаМодификация выйдет в Steam уже в эту пятницу, 12 июня, и в обязательном порядке потребует наличия Steam-версии The Elder Scrolls IV Oblivion вместе со всеми дополнениями.
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