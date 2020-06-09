Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В пятницу в Steam выйдет гигантский мод Nehrim At Fate’s Edge для The Elder Scrolls IV Oblivion

+
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
Цены на матплаты LGA 1200 идут вниз
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
10 видов новейших Comet Lake в Ситилинке

Фанатские модификации для игр нечасто доживают до состояния готовности, не говоря уже про обретение ими статуса лучших модов всех времён и народов. Масштабная модификация Nehrim At Fate’s Edge для нетленной The Elder Scrolls IV Oblivion, вышедшая в 2010 году, спустя десять лет доберётся до Steam, о чём сегодня сообщили её разработчики из команды SureAI.

анонсы и реклама
45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри!
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Более 10 видов матерей S1200 в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Nehrim At Fate’s Edge представляет собой огромный «конверсионный» мод, в котором действия разворачиваются в совершенно новых локациях с новой сюжетной линией и заданиями, а также с изменёнными в угоду классическим RPG игровыми правилами. Так, например, в Nehrim At Fate’s Edge отсутствует беспощадная автоматическая подгонка уровня противников под игрока, а боевая система и развитие персонажа напоминают оные из серии «Готика». Игровой мир Nehrim At Fate’s Edge будет поскромнее, чем в оригинальной Oblivion, зато всё здесь создано вручную и без «копипасты».

реклама

Модификация выйдет в Steam уже в эту пятницу, 12 июня, и в обязательном порядке потребует наличия Steam-версии The Elder Scrolls IV Oblivion вместе со всеми дополнениями.

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В пятницу в Steam выйдет гигантский мод Nehrim At Fate’s Edge для The Elder Scrolls IV Oblivion
+
Naughty Dog пока не определилась, какой будет её следующая игра
2
Фоторежим в The Last of Us Part II будет доступен в день релиза игры
1
Blizzard убрала из Overwatch систему, о внедрении которой её никто не просил
+
«Императорское» дополнение для Europa Universalis IV уже доступно для прохождения
+
Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, в чём игра превосходит третьего «Ведьмака»
14

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 372
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 178
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 31
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 113
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
31
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
113
ТОП 7 андроид игр, в которые стоит поиграть
25
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
106
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
19
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
26
Чем охлаждать народный райзен. Часть 4: народный герой
15
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
42
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
19

Сейчас обсуждают

Hiics Hiics
19:20
пока нефтюшка пока рашенька мы за тобой скучать не будем )
"Бесконечные" аккумуляторы для автомобилей на 2 млн км. готовы к производству, первой их получит Tesla Model 3
antonov2015
19:18
"...и GeForce RTX 2070 Super. Конечно, Ryzen 5 3600 даже немного слабоват для этой видеокарты..." Смотрю, в психбольнице интернет включили
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
in_cognito
19:16
Ну и каша у тебя в голове. На букву Г.
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
Goginator
19:15
и кто их будет покупать?
Референсные видеокарты Nvidia Ampere могут оказаться значительно дороже предшественников - цена эталонной системы охлаждения находится в районе 150 долларов
Goginator
19:15
в США и 100$ не малые деньги , просто у них этих $ больше , но даже с учетом этого они с ними расставаться не горят желанием .
Референсные видеокарты Nvidia Ampere могут оказаться значительно дороже предшественников - цена эталонной системы охлаждения находится в районе 150 долларов
Kopcheniy
19:15
Так же, причем однажды так реально было из-за отключенного AdBlock, и помогло его включение.
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
Егор Батрудов
19:14
Что за пиздеть .Интел так делает со времён первых корак . .
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
mazahakaruss
19:14
Тоже самое
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
Игорь Богданов
19:14
Ты писал коммент глядя в зеркало? Самокритично. Грубо, но по существу. Молодец.
Sony Xperia 1 сильно подешевел – кинематографический дисплей и камера для профессионалов на 30 000 рублей дешевле, чем на старте продаж
Goginator
19:13
в 2007 вообще по 23 был .
Референсные видеокарты Nvidia Ampere могут оказаться значительно дороже предшественников - цена эталонной системы охлаждения находится в районе 150 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем