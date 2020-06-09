Blizzard обычно прислушивается к сообществу любителей Overwatch и старается вносить в игру изменения, о которых игроки действительно просят. Это касается как изменений в интерфейсе, так и правок баланса героев, полных переработок нелюбимых полей боя и даже изменений в правилах игры. Однако порой разработчики позволяют себе эксперименты, что называется, «от себя».

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Именно так произошло с появившейся несколько месяцев назад в Overwatch системой ротации героев, суть которой заключалась в том, что Blizzard в режиме соревновательной игры в Overwatch еженедельно принудительно отключала несколько героев — поначалу в ручном режиме, затем с использованием специального алгоритма. Данная идея сразу не понравилась игрокам, ведь отключение героев в игре, где очень ярко выражена механика «камень-ножницы-бумага», может приводить к неприятным последствиям.

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Спустя недолгое время систему ротации было решено оставить только среди самых сильных и опытных игроков, но впоследствии авторы приняли решение о её полном удалении, о чём несколько часов назад на официальном форуме игры сообщила комьюнити-менеджер Blizzard Молли Фендер.

Как пишут разработчики, система ротации героев подразумевалась как способ «встряхнуть» игровую «мету», однако частые обновления баланса и система экспериментальных обновлений и без того справились с данной задачей, так что теперь необходимости в ротации героев нет.