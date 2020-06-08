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На грядущей трансляции PC Gaming Show 2020 будет представлено более 50 игр от 28 студий

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Организаторы игровой выставки PC Gaming Show 2020 поспешили сообщить, что на их мероприятии будут присутствовать более 28 студий. Заявившие об участии команды собираются показать в общей сложности не менее 50 игр. Мы точно теперь знаем, что на мероприятии будут говорить о ремейке Mafia, потом покажут игровой процесс Surgeon Simulator 2, а потом случится самая настоящая «бомбёжка» анонсами. На PC Gaming Show так всегда, если что.

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О своём участии в шоу заявили Funcom, 2K Games, Dontnod Entertainment, Rebellion, Sega и другие студии.

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В общем, если вас эта информация заинтересовала, то следует дождаться 13 июня. Именно тогда нам и будут рассказывать об играх для PC. Организаторы трансляции пообещали, что нас ждёт великое множество очень крутых анонсов и сюрпризов.

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Лента материалов раздела

На грядущей трансляции PC Gaming Show 2020 будет представлено более 50 игр от 28 студий
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На грядущей трансляции PC Gaming Show 2020 будет представлено более 50 игр от 28 студий
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