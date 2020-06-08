На грядущей трансляции PC Gaming Show 2020 будет представлено более 50 игр от 28 студий
Организаторы игровой выставки PC Gaming Show 2020 поспешили сообщить, что на их мероприятии будут присутствовать более 28 студий. Заявившие об участии команды собираются показать в общей сложности не менее 50 игр. Мы точно теперь знаем, что на мероприятии будут говорить о ремейке Mafia, потом покажут игровой процесс Surgeon Simulator 2, а потом случится самая настоящая «бомбёжка» анонсами. На PC Gaming Show так всегда, если что.
О своём участии в шоу заявили Funcom, 2K Games, Dontnod Entertainment, Rebellion, Sega и другие студии.
рекламаВ общем, если вас эта информация заинтересовала, то следует дождаться 13 июня. Именно тогда нам и будут рассказывать об играх для PC. Организаторы трансляции пообещали, что нас ждёт великое множество очень крутых анонсов и сюрпризов.
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