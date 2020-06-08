В недавнем финансовом отчёте компания Ubisoft заявила, что до 1 апреля 2021 года намеревается выпустить пять игр AAA-класса, среди которых Assassin’s Creed Valhalla, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters, Watch Dogs Legion, а также пятый, «секретный» проект. Дедуктивным методом можно прийти к выводу, что речь идёт об очередном продолжении серии Far Cry, и вот, сегодня этому появилось подтверждение, пусть пока и на уровне слухов.

анонсы и реклама 45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри! RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: Far Cry 3.

реклама

Как сообщает датское издание Gamereactor , пятым AAA-проектом Ubisoft в текущем финансовом году станет новая Far Cry, которая отойдёт от американского сеттинга и отправится в более «интересные» локации, а официальный анонс проекта должен состояться 12 июля в рамках мероприятия Ubisoft Forward.

Важно помнить, что при переводе с датского на английский могли возникнуть ошибки, так что воспринимать данную информацию следует с двойной дозой скептицизма.