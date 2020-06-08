По слухам, новую Far Cry представят уже в следующем месяце
В недавнем финансовом отчёте компания Ubisoft заявила, что до 1 апреля 2021 года намеревается выпустить пять игр AAA-класса, среди которых Assassin’s Creed Valhalla, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters, Watch Dogs Legion, а также пятый, «секретный» проект. Дедуктивным методом можно прийти к выводу, что речь идёт об очередном продолжении серии Far Cry, и вот, сегодня этому появилось подтверждение, пусть пока и на уровне слухов.
рекламаКак сообщает датское издание Gamereactor, пятым AAA-проектом Ubisoft в текущем финансовом году станет новая Far Cry, которая отойдёт от американского сеттинга и отправится в более «интересные» локации, а официальный анонс проекта должен состояться 12 июля в рамках мероприятия Ubisoft Forward.
Важно помнить, что при переводе с датского на английский могли возникнуть ошибки, так что воспринимать данную информацию следует с двойной дозой скептицизма.
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