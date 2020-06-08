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Провальный сетевой шутер World War 3 ждут большие изменения и нововведения

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В октябре 2018 года в Steam по программе раннего доступа вышел сетевой боевик World War 3 от студии The Farm 51, ранее выпустившую психологический хоррор Get Even, а позже — «выживач» Chernobylite. Проект World War 3 получил, прямо скажем, прохладные отзывы игроков, да и из раннего доступа игра выходить совсем не торопится. Как следствие, показатели «онлайна» World War 3 постоянно снижаются, и последние несколько месяцев вообще являются двузначными, что для сетевого боевика с большими амбициями — катастрофа.

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Но, возможно, в будущем ситуация исправится. Студия The Farm 51 объявила о том, что заручилась поддержкой издательства MY.GAMES и намеревается серьёзно привести игру в порядок. Причём объём изменений будет таким, что впору говорить о повторном релизе. Так, в текущем году в World War 3 появятся: азиатский театр военных действий, новые карты и виды оружия, новая система передвижения, функция кастомизации оружия в реальном времени (прямо посреди матча), новый пользовательский интерфейс, новая система прогрессии, а также улучшения в области производительности игры и в целом её качества.

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Что касается сотрудничества The Farm 51 и MY.GAMES, то студия полностью сохранит творческий контроль над своим проектом, так что переживать по поводу того, что издатель начнёт навязывать своё видение игры, не стоит.

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the farm 51 world war 3
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buldozerbul
14:51
Это же зелот , удивительно что в новости нет слова эксперты
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Сергей Скайокер
14:50
я иногда смотрю ихние стримы, они себе на уме, даже шизанутые у них есть, в общем эта своя секта с которыми они не считаются но и другие их недолюбливают, они считают себя избранными и самыми умными
Обновлённая версия AMD Ryzen 7 3800XT показала очень низкие результаты в тесте AotS – 10% прирост по сравнению с Ryzen 7 3800X
t-dirt
14:49
причём 6 гигов соседствуют с шиной 256 бит.
Технические данные видеокарт NVIDIA RTX 3000 и AMD RX 6000 — двукратный прирост производительности относительно текущих решений
Сергей Хомич
14:49
Обидятся только сверхразумы. Простому люду нас-рать
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Юра Репченко
14:49
Не думаю сейчас 2080Ti 754 мм2 у 6800XT 336мм2. Думаю будут 700 баксов даже по расценкам Нвидиа.
Технические данные видеокарт NVIDIA RTX 3000 и AMD RX 6000 — двукратный прирост производительности относительно текущих решений
Romanovsky Max
14:48
А вознаграждение авторам варьируется в зависимости от оценки материала? он его качества? или просто кто больше настрочить, тот больше получит?
Обновлённая версия AMD Ryzen 7 3800XT показала очень низкие результаты в тесте AotS – 10% прирост по сравнению с Ryzen 7 3800X
Александр Дедок
14:48
А это то же 9 поколение. Новые там только кристаллы 10 ядер ну и част восьмиядерники как отбраковка от 10-ядерных. Остальное - кристаллы те же что и в 9 поколении. Новый сокет по сути нужен только для...
Обновлённая версия AMD Ryzen 7 3800XT показала очень низкие результаты в тесте AotS – 10% прирост по сравнению с Ryzen 7 3800X
Сергей Vorvort
14:47
Ты тупой? Я тебе четко написал, что у кого было СВО, тот получил карту лучшую, чем 2080! Кто купил ее для использования в штатном режиме, как я, тот прогадал.
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - тест с 6 видеокартами
Сергей Моськин
14:47
Если они только 3 поколение выпустят скорее всего к началу 21 года, о каком втором квартале может идти речь про 4 поколение?
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t-dirt
14:47
аххахахах. то что в предыдущей теме называлось сборником слухов, в этой новости оказалось рассекреченными данными.
Энтузиаст рассекретил технические характеристики и производительность видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 и AMD Radeon RX 6900 ХТ – Big Navi
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