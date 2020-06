В октябре 2018 года в Steam по программе раннего доступа вышел сетевой боевик World War 3 от студии The Farm 51, ранее выпустившую психологический хоррор Get Even, а позже — «выживач» Chernobylite. Проект World War 3 получил, прямо скажем, прохладные отзывы игроков, да и из раннего доступа игра выходить совсем не торопится. Как следствие, показатели «онлайна» World War 3 постоянно снижаются, и последние несколько месяцев вообще являются двузначными, что для сетевого боевика с большими амбициями — катастрофа.

Но, возможно, в будущем ситуация исправится. Студия The Farm 51 объявила о том, что заручилась поддержкой издательства MY.GAMES и намеревается серьёзно привести игру в порядок. Причём объём изменений будет таким, что впору говорить о повторном релизе. Так, в текущем году в World War 3 появятся: азиатский театр военных действий, новые карты и виды оружия, новая система передвижения, функция кастомизации оружия в реальном времени (прямо посреди матча), новый пользовательский интерфейс, новая система прогрессии, а также улучшения в области производительности игры и в целом её качества.

Что касается сотрудничества The Farm 51 и MY.GAMES, то студия полностью сохранит творческий контроль над своим проектом, так что переживать по поводу того, что издатель начнёт навязывать своё видение игры, не стоит.