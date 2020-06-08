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Создатели PUBG принимают новые меры противодействия читерам

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Королевская битва PlayerUnknown’s Battlegrounds и раньше «славилась» обилием нечистых на руку игроков, но после появления в игре рейтинговой системы, где на кону стоит место игрока в таблице лидеров, их количество подскочило просто до неприличных масштабов. Разработчики предвидели такое развитие событий и даже внедрили в игру систему проверки по SMS, но, как они сами честно признались, система не дала того эффекта, на который они рассчитывали.

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Как следствие, будут приниматься новые меры противодействия читерам. Так, в игру уже внедрена система автоматического исключения из матча игрока, которого система защиты определила как жулика; в будущем такие игроки будут получать блокировки. Также в игре уже действует улучшенная система так называемых блокировок по железу.

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Кроме того, разработчики будут исключать пойманных за руку читеров из таблицы лидеров, а на основе действий и поведения читеров будут улучшать логику работы античита, дабы быстрее и эффективнее выявлять подозрительных игроков.

Уже в этом году в PUBG появится мобильный аутентификатор, а если все вышеуказанные меры будут признаны недостаточными для пресечения читерства, то разработчики готовы внедрить список ещё более жёстких мер.

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