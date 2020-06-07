Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Попавшая в Сеть ранняя версия Dead Island 2 представлена в геймплейных роликах энтузиастов

+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р !
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
Новейший 10700K в Ситилинке

Два дня назад в Сеть попала ранняя сборка Dead Island 2 — зомби-шутера, до сих пор находящегося в разработке. Спустя короткое время пользователи начали публиковать первые скриншоты, позже появились видеоролики. К сожалению, знакомство с наглядными материалами не поможет создать правильное представление об игре.

анонсы и реклама
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
Новейший 10400F в Ситилинке
Новейший 10700K в Регарде
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
Новейший 10600K в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Дело в том, что утекшая в Сеть версия игры датируется аж 2015-м годом. Тогда созданием проекта занималась студия Yager Development. Уже в 2016-м году издатель сменил команду разработки: на смену Yager пришли игроделы из Dambuster Studios, которые успели поработать над Homefront: The Revolution.

реклама

В любом случае, благодаря записанным геймплейным роликам можно попытаться оценить старания Yager Development. Их Dead Island 2 — игра с открытым миром, в котором нашлось место и сторонним квестам, и поездкам на багги. Множество единиц оружия, система крафтинга и обширный бестиарий — авторы явно делали ставку на разнообразие.

реклама

То, что нам показывали промежуточный «билд» незаконченной игры, очень легко понять. Например, многих объектов не было на положенных для них местах, разработчики закрывали такие недоделки временными «заглушками».

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

dead island 2 yager development dambaster studios
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Попавшая в Сеть ранняя версия Dead Island 2 представлена в геймплейных роликах энтузиастов
+
Автор графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project опубликовал новое впечатляющее видео
8
Сетевой шутер Crucible от Amazon лишится двух режимов из трёх доступных спустя две недели после запуска
+
343 Industries работает над ещё одним проектом в серии Halo
1
Сборник Command & Conquer Remastered Collection продемонстрировал отличный старт в Steam
12
SpellForce 3 в этом году получит самостоятельное дополнение Fallen God с фракцией троллей
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 361
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 359
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 175
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
3 июня 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
NVMe SSD накопитель Apacer AS2280P4 480ГБ - отличный кандидат для любой системы
40
ТОП 7 ботов Телеграм
33
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
25
10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
34
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - тест с 6 видеокартами
13
Обзор гарнитуры JBL Quantum 800
3

Сейчас обсуждают

korn87
19:49
там прогон одного реплея на обозначенных в видео настройках, я тоже его прогнал, 153фпс в среднем за 22-23 минуты на печ1080 2,1/12 + 9900. У фатроникса проц не раскрывает видеокарты в этой игре.
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - тест с 6 видеокартами
Aleksandr
19:48
На-ка, выкуси https://aliexpress.ru/item/4000900707608.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.7.2e1361c8ANJUc3&aff_platform=link-c-tool&sk=E2nmYfe&aff_trace_key=2c4185107552447a80dae2abb3750dfb-1591548486665...
Xiaomi Redmi Note 9S подешевел на 100 долларов и доступен для заказа по самой низкой цене с начала продаж
Димка Демченко
19:46
У меня mi mix 3 5g, на 9 Андроиде и 10 miui еще, так что им ещё повезло))
6 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 11
Bojack Horseman
19:45
шестая причина - дешевизна, разве не ясно... А вообще - это же зистах, к чему такие сложные вопросы...
10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
Inttz
19:44
Надоел со своей соткой.Возьмешь 3080 за сотку и будешь зажимать пукан,отсчитывая дни до её отыквления следующим поколением
Видеокарта NVIDIA RTX 3080 получила изображения 3D-рендеринга со всех сторон
Kopcheniy
19:44
Конкретной в данной новости в принципе не имеет значения - речь идет о мобильных процессорах. Мало ли таких решений, которые в итоге не выходили в десктоп? Про IPC +25% - почему бы и нет, это должно б...
Процессоры Intel Core 11-го поколения Tiger Lake поступят в продажу летом 2020 года и получат 10-нм техпроцесс
Дмитрий Садов
19:42
экономику еще в 5 класса не преподают
Европейский магазин удивил покупателей ценой на будущую PlayStation 5 – за консоль просят около 1 000 долларов
LAVRADAR
19:42
а где шестая то причина ?
10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
Zeus
19:42
Ни чего не имею против AMD последние камни вроде интересными стали.Сам уже давно ничего не разгоняю.В приоритете надёжность стабильность функционал.
10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
Kopcheniy
19:42
Дыры - они для кого надо дыры. Для разведчиков это другое =)
Процессоры Intel Core 11-го поколения Tiger Lake поступят в продажу летом 2020 года и получат 10-нм техпроцесс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем