Два дня назад в Сеть попала ранняя сборка Dead Island 2 — зомби-шутера, до сих пор находящегося в разработке. Спустя короткое время пользователи начали публиковать первые скриншоты, позже появились видеоролики. К сожалению, знакомство с наглядными материалами не поможет создать правильное представление об игре.

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Дело в том, что утекшая в Сеть версия игры датируется аж 2015-м годом. Тогда созданием проекта занималась студия Yager Development. Уже в 2016-м году издатель сменил команду разработки: на смену Yager пришли игроделы из Dambuster Studios, которые успели поработать над Homefront: The Revolution.

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В любом случае, благодаря записанным геймплейным роликам можно попытаться оценить старания Yager Development. Их Dead Island 2 — игра с открытым миром, в котором нашлось место и сторонним квестам, и поездкам на багги. Множество единиц оружия, система крафтинга и обширный бестиарий — авторы явно делали ставку на разнообразие.

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То, что нам показывали промежуточный «билд» незаконченной игры, очень легко понять. Например, многих объектов не было на положенных для них местах, разработчики закрывали такие недоделки временными «заглушками».