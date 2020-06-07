Автор графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project опубликовал новое впечатляющее видео
Графическая модификация HD Reworked Project для The Witcher 3 Wild Hunt время от времени освещается не только штатными авторами сайта, но и нашими активными добровольными помощниками. Оно и неудивительно: модификация вносит действительно заметные изменения во внешний вид ставшей теперь уже культовой ролевой игры The Witcher 3 Wild Hunt, да и автор проекта — энтузиаст под ником Halk Hogan — то и дело дарит новые информационные поводы.
Несколько часов назад он, например, опубликовал свежее видео, посвящённое двенадцатой версии своей модификации. В этом видео он наглядно сравнивает оригинальную версию The Witcher 3 с версией со своей графической модификацией. Сказать, что разница сразу бросается в глаза — это ничего не сказать.
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Двенадцатая версия модификации, по плану, выйдет в течение лета. Пока что на знаменитом моддерском портале NexusMods можно загрузить одиннадцатую.
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