343 Industries работает над ещё одним проектом в серии Halo
Игровой мир пока ещё не дожил до релиза Halo Infinite, однако в Сети с подачи официального раздела вакансий игрового крыла Microsoft появилась информация о том, что серию Halo ждёт и дальнейшее развитие. Дело в том, что в студию 343 Industries ищется старший продюсер, в обязанность которого войдёт помощь с созданием нового проекта во вселенной Halo.
Из небольшого описания обязанностей старшего продюсера не удаётся выудить какие-либо хоть минимальные подробности запланированного проекта. Единственное, что можно предположить с высокой долей вероятности — это то, что проект находится на ранних этапах развития, возможно, даже в стадии препроизводства.
рекламаЧто касается Halo Infinite, то её релиз запланирован на конец года на PC, Xbox One и Xbox Series X. Между тем потихоньку выходят улучшенные версии предыдущих частей Halo, входящих в состав Halo The Master Chief Collection. Так, например, несколько месяцев назад вышли Halo Reach и Halo Combat Evolved, 12 мая вышла Halo 2 Anniversary, а в этом месяце должно стартовать публичное тестирование обновлённой Halo 3.
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