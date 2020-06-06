EA Play и летний фестиваль игр в Steam отложили из-за событий в США
Игровые компании продолжают откладывать свои мероприятия и презентации игр до «более подходящих» времён из-за происходящих сейчас в США неприятных событий, вызванных убийством полицейским афроамериканца. Свои мероприятия уже отложили Sony, IGN, новые показы WoW Shadowlands и Cyberpunk 2077 перенесли Blizzard и CD Projekt RED соответственно, память погибшего почтила Rockstar и другие «дочки» Take-Two Interactive, также были отложены многие мероприятия «помельче».
рекламаКроме того, создатель и продюсер церемонии The Game Awards Джефф Кейли (Кили) сообщил о том, что летний фестиваль игр в Steam, который должен был пройти с 9 по 14 июня, также откладывается на неделю и пройдёт с 16 по 22 июня. Напомним, что в рамках летнего фестиваля игр в Steam разработчики предоставят возможность сыграть в демоверсии ещё не вышедших игр, а также посмотреть прямые трансляции с участием непосредственно разработчиков.
Теперь в и без того запутанных датах проведения тех или иных мероприятий можно вообще потеряться; впрочем, главное, что всё ранее запланированное нам всё-таки покажут.
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