Игровые компании продолжают откладывать свои мероприятия и презентации игр до «более подходящих» времён из-за происходящих сейчас в США неприятных событий, вызванных убийством полицейским афроамериканца. Свои мероприятия уже отложили Sony, IGN, новые показы WoW Shadowlands и Cyberpunk 2077 перенесли Blizzard и CD Projekt RED соответственно, память погибшего почтила Rockstar и другие «дочки» Take-Two Interactive, также были отложены многие мероприятия «помельче».

анонсы и реклама Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Не осталась в стороне и Electronic Arts. Несколько дней назад компания уже отложила запланированную на 2 июня презентацию Madden NFL 21, теперь же сообщила о том, что её мероприятие EA Play откладывается с 11 июня на неделю — до 18 июня.

реклама

Кроме того, создатель и продюсер церемонии The Game Awards Джефф Кейли (Кили) сообщил о том, что летний фестиваль игр в Steam, который должен был пройти с 9 по 14 июня, также откладывается на неделю и пройдёт с 16 по 22 июня. Напомним, что в рамках летнего фестиваля игр в Steam разработчики предоставят возможность сыграть в демоверсии ещё не вышедших игр, а также посмотреть прямые трансляции с участием непосредственно разработчиков.

Теперь в и без того запутанных датах проведения тех или иных мероприятий можно вообще потеряться; впрочем, главное, что всё ранее запланированное нам всё-таки покажут.