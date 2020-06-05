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Авторы Car Mechanic Simulator анонсировали… Ninja Simulator

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Разработчики из студии RockGame совместно с PlayWay анонсировали Ninja Simulator — приключенческую игру с элементами «стелса», действие которой происходит во времена феодальной Японии. Данная команда разработчиков ранее выпустила Car Mechanic Simulator, поэтому с жанровой принадлежностью их нового проекта всё получилось вполне ожидаемо.

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Главный герой Ninja Simulator — наёмник, перед которым будут регулярно ставиться задачи по устранению неугодных целей. В общем, ожидаемый такой быт крутого ниндзя. Если верить создателям проекта, то игроку нужно будет заниматься тщательным планированием заданий. Скрупулёзный подход ко всему — ключ к успеху в игре. Правильно подобранное оружие, экипировка и план действий — без этого никуда. RockGame собираются городить для нас сложный сюжет с политическими играми и войной кланов. Главное, чтобы во всё это было интересно играть.

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Даты релиза у Ninja Simulator пока нет. За подробной информацией о проекте следует переходить на его официальную страничку в Steam.

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