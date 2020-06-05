Анонсирован Sea of Craft — интригующий симулятор владельца верфи
Разработчики из студии Wizard Games анонсировали Sea of Craft. Это игра-конструктор, которая позволит пользователю заняться созданием морского судна с соблюдением всех положенных требований. Авторы проекта не собираются увлекать игрока одним лишь бесконечным процессом созидания. У Sea of Craft будет некий аналог сюжетной кампании. Первооткрывателям виртуального кораблестроения придётся заниматься исследованиями давно исчезнувших цивилизаций, собирать сокровища и тратить средства на улучшения корабля.
Отстройка судна в Sea of Craft — процесс хлопотный. Придётся разбираться в физических свойствах многочисленных строительных материалов, тренировать пространственное мышление и, представьте себе, проявлять фантазию.
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Релиз Sea of Craft намечен на октябрь нынешнего года, игра выйдет на PC. Что примечательно, демоверсию симулятора корабельного конструктора можно будет «пощупать» уже 9 июня.
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