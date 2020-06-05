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Анонсирован Sea of Craft — интригующий симулятор владельца верфи

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Разработчики из студии Wizard Games анонсировали Sea of Craft. Это игра-конструктор, которая позволит пользователю заняться созданием морского судна с соблюдением всех положенных требований. Авторы проекта не собираются увлекать игрока одним лишь бесконечным процессом созидания. У Sea of Craft будет некий аналог сюжетной кампании. Первооткрывателям виртуального кораблестроения придётся заниматься исследованиями давно исчезнувших цивилизаций, собирать сокровища и тратить средства на улучшения корабля.

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Отстройка судна в Sea of Craft — процесс хлопотный. Придётся разбираться в физических свойствах многочисленных строительных материалов, тренировать пространственное мышление и, представьте себе, проявлять фантазию.

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Релиз Sea of Craft намечен на октябрь нынешнего года, игра выйдет на PC. Что примечательно, демоверсию симулятора корабельного конструктора можно будет «пощупать» уже 9 июня.

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sea of craft wizard games
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Bojack Horseman
18:19
Значит погугли получше про 3-ехгиговые, прежде чем другим рассказывать, ок? И про 1 гиговые мне тоже скинь ссылочку, а то от тебя 8 лет спустя после выхода карты про такие услышал.
Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
Batareykin
18:19
это ты еще отвальных однослотовых 8880 gt не видел, а gtx580 вообще король отвальных вечеринок
Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
ubnt2020
18:17
Накой вообще эти 1650-1660 вышли когда есть 1066 и 1070, какие то нелепые карты
Тест видеокарты GTX 1650 Super и сравнение с GTX 1060
Kopcheniy
18:16
Анекдот из будущего, что ли?
ASUS станет первым производителем материнских плат, который будет поддерживать все 4 поколения процессоров AMD Ryzen без необходимости прошивки BIOS
Денис Синяков
18:15
я помню еще студентом поднатужился , подработал , пожрал дошиков , но осилил 9800про . А однокурсник мне говорил что я говно взял , у него был 5200-й . Он на серьезных щах мне втирал что это офигенска...
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Джонатан Айв
18:12
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Денис Синяков
18:11
я буду . Всю жизнь считай на амд-картах сижу и проблем с дровами не имею . А так , нафиг люди засерают противоположные конторы . Я например зеленых уважаю : хорошо они карты делают , много их делают ...
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N1ghtwish
18:11
оно самое.
По слухам, популярный PS4-эксклюзив Bloodborne всё-таки доберётся до PC
N1ghtwish
18:09
Перед выходом zen3, продал 3900X\3950X, пока он не обесценился, поставил временную затычку, типа ryzen 1200, дождался появления zen3 в магазине, купил его.
ASUS станет первым производителем материнских плат, который будет поддерживать все 4 поколения процессоров AMD Ryzen без необходимости прошивки BIOS
Денис Синяков
18:07
к моменту массового прихода игор на дх11 обе из них провалились
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