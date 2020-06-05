По слухам, популярный PS4-эксклюзив Bloodborne всё-таки доберётся до PC
Слухи о том, что Bloodborne, один из лучших проектов для PlayStation 4, заглянет на «старшую платформу», с разной степенью периодичности появляются чуть ли не с самого релиза игры весной 2015 года. Сегодня, однако, поводом для очередных размышлений на эту тему стали сообщения от двух якобы знакомых с ситуацией источников.
Ситуация относительно запутанная. Сначала пламя «хайпа» раздула блогер Sloth Mom, якобы получившая информацию о PC-версии Bloodborne от надёжных источников. Затем хорошо известный в геймерской среде инсайдер Wario64 отметил, что поиграть на PC в Bloodborne можно либо через стриминговую систему PlayStation Now, либо ещё немного подождав.
рекламаИнформацию подхватили другие инсайдеры и представители игровой прессы и начали потихоньку дополнять слух. Так, например, по непроверенной информации из «надёжных источников», студия FromSoftware готовит ремастер Bloodborne, который выйдет на PlayStation 5 и PC. Поскольку самой FromSoftware сейчас не до ремастеров, к подготовке улучшенной версии Bloodborne она подключила некую хорошо известную студию, трудом которой все обычно довольны.
Если продолжать верить слухам, то ремастер Bloodborne для PC и PS5 должны были представить в рамках планировавшейся на 4 июня, но впоследствии отложенной из-за событий в США на неопределённый срок презентации Sony. Надеемся, что правда станет известна до конца июня.
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