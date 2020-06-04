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Rockstar из-за событий в США на два часа отключит серверы Red Dead Online и Grand Theft Auto Online

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Представители игровой промышленности продолжают демонстрировать поддержку движения #blacklivesmatter. В знак памяти об убитом полицейским в США афроамериканце Джордже Флойде сегодня Rockstar на два часа отключит серверы Grand Theft Auto Online и Red Dead Online. Акция пройдёт с 21:00 по МСК до 23:00 по МСК.

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Если верить информации уважаемого делового издания GamesIndustry.biz, к акции присоединятся и другие дочерние компании издательства Take-Two, а именно: 2K Games, Private Division и Social Point. Подобная акция вызывает море вопросов, которые лучше не перечислять в рамках новости, но, очевидно, издатели лучше понимают, что делают и на что идут.

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Стоит отметить, что на фоне протестов и сопутствующих им беспорядков, погромов и мародёрства в США были отложены многие крупные и не только игровые мероприятия: презентация Sony, новый показ Cyberpunk 2077, а также мероприятия PC Gaming Show, Summer of Gaming и другие.

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Rockstar из-за событий в США на два часа отключит серверы Red Dead Online и Grand Theft Auto Online
Павел
20:21
Игроки в gta из-за отключенных серверов разозлятся и пойдут всё крушить в реальной жизни) Тем самым издатель поддержит беспорядки)
Rockstar из-за событий в США на два часа отключит серверы Red Dead Online и Grand Theft Auto Online
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