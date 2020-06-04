Авторы Escape from Tarkov рассказали об успехах в деле борьбы с читерами
Не секрет, что главными отравителями игрового процесса в сетевых шутерах (помимо, естественно, оставленных разработчиками недоработок) являются читеры. Не обошли они стороной и отечественный боевик Escape from Tarkov, однако система защиты работает вполне эффективно, о чём на Reddit сообщил глава студии Battlestate Games Никита Буянов.
По словам Буянова, за неделю, минувшую с момента выхода обновления 12.6 (28 мая), в Escape from Tarkov по заслугам получили почти десять тысяч нечистых на руку игроков. По статистике, блокируется большинство читеров, это лишь вопрос времени. Но это статистика, дальше Буянов рассказал, какие дополнительные меры по пресечению нечестной игры будут принимать разработчики.
рекламаВ игру будут внедряться новые контрмеры против читеров, такие, как моментальный выброс с сервера и моментальная блокировка при обнаружении читов. Кроме того, в игру планируют ввести систему двухфакторной SMS-аутентификации. И хотя разработчики осознают, что читеры, готовые тратить по двести долларов за чит, обойдут данную систему, зарегистрировав «левую» SIM-карту, но это всё равно лишние телодвижения, которые помогут снизить число читеров в игре.
Также в EFT намереваются серьёзно повысить требование к пингу. Сейчас можно играть с пингом до 180 мс, в будущем же порог планируют изменить до 150—160 мс. Таким образом, многие читеры из Азии, использующие VPN для игры на других регионах, автоматически отсеются.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила