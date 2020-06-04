На фоне протестов в США против расизма и полицейского произвола студия Infinity Ward решила заявить, что намеревается активнее бороться с проявлениями расизма и шовинизма в своей игре. Поскольку разработчики использовали словосочетание «наша игра», по всей видимости, речь идёт о Call of Duty Modern Warfare вместе с её королевской битвой Warzone.

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Как пишет Infinity Ward, студия блокирует тысячи игроков за их расистские и иные проявляющие нетерпимость никнеймы, но при этом понимает, что можно делать гораздо больше. Дополнительные ресурсы будут выделены на отслеживание никнеймов, комментариев и другого «контента» расистского характера, будет расширена система жалоб, добавятся фильтры и ограничения для никнеймов и прочее. Частые нарушители будут отправляться в бессрочный бан. И, конечно же, студия извинилась перед игроками за то, что раньше не уделяла проблеме должного внимания.

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К слову, вчера в Call of Duty Modern Warfare, Warzone и Mobile должны были стартовать новые контентные сезоны, но из-за ситуации в США их внедрение было отложено до более спокойных времён.

Кроме того, уже давно пора анонсировать новую часть Call of Duty, но в этом году Activision что-то медлит. По слухам, события новой части серии развернутся во время Холодной войны, а сама игра будет частью подсерии Black Ops. Сегодня, кстати, в Сети появился якобы отрывок геймплея из её ранней версии, который тут же начали удалять с видеохостингов по требованиям Activision. Так что, видимо, анонс не за горами, но из-за описанной в первом абзаце данного материала ситуации вряд ли он произойдёт в ближайшие дни.