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Армия недовольных игроков в Valorant пытается «обвалить» её рейтинг на Metacritic

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Сетевой шутер Valorant только-только появился в свободном доступе, и недовольные игроки уже стали упоминать проект в негативном ключе. По старой доброй традиции токсичных пользователей, в случае несогласия с разработчиками по тому или ному поводу нужно непременно испортить игре рейтинг. В случае со Steam это сделать проще всего — оставляешь негативный отзыв и надеешься, что он учтётся в общем рейтинге. Игроки Valorant решили продемонстрировать своё несогласие с Riot Games, использовав агрегатор рецензий Metacritic. Пользовательский рейтинг у проекта там сейчас составляет 4,9 балла из 10 возможных.

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Valorant ругают за жесткую античит-систему, скучный геймплей и перегруженный интерфейс. Недовольные пользователи не стесняются ставить нули в рейтинге, даже не пытаясь использовать приёмы объективного оценивания. Ситуация с народным гневом немного не вяжется с ранее публиковавшимися сообщениями о феноменальном успехе игры на Twitch и других стриминговых площадках.

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В любом случае, на том же Metacritic для PC-версии Valorant нет ни одной рецензии от прессы, их стоит обязательно дождаться.

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Shock Memes
23:09
Там куча комментов в стиле ммммммм и 0 оценка. Боты габенушки или сильно обиженные каесеры которые недовольны что будет часто обновляемый кс. Игра изначально позиционировала себя как кс, а кс медленны...
Армия недовольных игроков в Valorant пытается «обвалить» её рейтинг на Metacritic
Sergey Smith
23:08
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