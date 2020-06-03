Bungie готовится к анонсу четвёртого года Destiny 2
Компания Bungie подтвердила переход сетевого шутера Destiny 2 на четвёртый год. Контент для четвёртого года будет представлен уже совсем скоро — 9 июня. По случаю скорого полноценного анонса разработчики опубликовали коротенький тизер-ролик, в котором нам показали корабль Скитальца.
Раскрывать предположения насчёт развития основного сюжета Destiny 2 просто бессмысленно. Это именно тот случай, когда ветераны игры всё и так знают, а новички во всех этих приходах Тьмы не разберутся.
рекламаЖдать осталось недолго, на следующей неделе всё узнаем. Главное, чтобы сама Destiny 2 оставалась интересной.
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